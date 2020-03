Wanda Nara y el reclamo de Maxi López para estar comunicado con sus hijos

View this post on Instagram

Hoy es uno de esos du00edas en los cuales un paseo con mis bebu00e9s , con amigos , tomar un helado (que coki en la primera foto no sale por que fue por el 2doud83cudf66) y caminar sin destino alguno se valoran. Extrau00f1o apretar y besar a mis niu00f1os mucho., asu00ed que mamu00e1 , ponete las pilas y devolvele sus telu00e9fonos asu00ed papu00e1 puede hablar todo el du00eda como lo venu00edamos haciendo que en estos momentos de la vida necesitamos estar todos unidos mu00e1s que nunca ud83dude4fud83cudffb #flashbackfriday