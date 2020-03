¡Juanita Viale sin cable ni Play!

Actualmente al frente del programa de su abuela, Juana Viale conduce los fines de semana la mesa más famosa de la televisión argentina porque Mirtha Legrand forma parte de los grupos de riesgo y debe cumplir con la cuarentena obligatoria para evitar la propagación del coronavirus.

En un programa de televisión la ex de Gonzalo Valenzuela habló sobre la crianza de sus hijos Ámbar de 16 años, Silvestre de 11 y Alí de 7 y se mostró en contra de los dispositivos digitales en la vida de los menores.

Sobre el tema Juana dijo: "Para mí el gran tema es la tecnología. En mi casa no tengo cable, el televisor está solamente para mirar películas. No hay PlayStation ni nada de eso. Que te den puntos por matar a alguien me parece un horror. Olvidate, conmigo no", aseguró.

Sin embargo confesó que su hija mayor tiene más permisos: "La única que tiene más libertad es Ámbar que ya es más grande. Los más chiquitos a las 20.30 ya se van a dormir", agregó.

Y reconoció que a veces la situación se le va de las manos: "Se me complica controlar cuando se van a lo del padre (Gonzalo Valenzuela) y a lo de la abuela (Marcela Tinayre) porque les dan todos los gustos. La Play también. Pero bueno, ahí no me puedo meter. No voy a decirle al padre lo que tiene que hacer, no me parece correcto imponer pautas desde lejos. Tampoco soy tan mala", concluyó divertida.