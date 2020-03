Majul se va de América con un grave rumor contra Daniel Vila

En el programa “Los Ángeles de la Mañana” (El Trece) se presentó un informe sobre la salida de Luis Majul de América TV. En el programa de Ángel De Brito deslizaron un grave rumor sobre los verdaderos motivos del alejamiento del periodista.

La movilera del programa, Maite Peñoñori fue hasta la emisora radial de la CNN para hablar con Majul quien no quiso dar declaraciones sobre el escándalo del cual él es protagonista y que se hizo público en la pantalla del Trece.

Noticias Relacionadas Ricky Martin anunció gira junto a Enrique Iglesias y Sebastián Yatra

Si bien no se consiguió la palabra de periodista, De Brito explicó lo que estaba sucediendo: Se acaba La Cornisa en América TV y una de las razones es el cambio de horario y día. Según se sabe, desde el canal América querían que La Cornisa saliera al aire los sábados a la noche y, desde la productora, tenían intención de seguir saliendo los domingos. Nadie se puso de acuerdo y ahora el programa no tendría canal.

Noticias Relacionadas Golpearon a instagramer para robarle el celular

Pero Ángel de Brito sostuvo que a Majul, desde el canal de Daniel Vila, le habían confirmado que saldría los domingos, incluso ya tenía pautada una entrevista con Jorge Lanata. Según el conductor de “LAM”, algo sucedió en las últimas horas y Majul se sintió desplazado del canal.

Lo que no se sabe a ciencia cierta, es que si el conductor de La Cornisa renunció o le dijeron que no tenía lugar para su programa.

También se filtró que las autoridades de América se habrían molestado con una editorial de Majul en la radio hablando sobre política: "Si esto es así y él hubiese dicho algo inconveniente de lo que está pasando no está bueno", dijo Karina Iavícoli. Por su parte, De Brito intentó calmar los ánimos y aseguró que en sus años en el canal de Daniel Vila, jamás sufrió censura. Combativa como siempre Yanina Latorre no opinó igual. "A mí me quisieron hacer borrar un tuit", denunció.

A Majul… ¿Lo echaron y quisieron censurarlo o se fue?