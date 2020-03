Golpearon a instagramer para robarle el celular

Se trata de Dani La Chepi, quien vivió un mal momento sufrió en la vía pública mientras intentaba mandar un mensaje a su productor. Según relató la Instagrammer, un motoquero intentó sacarle el celular, pero su accionar no pudo ser efectivo ante la resistencia de la actriz.

“Bueno... me quisieron robar el celular, se acabaron las historias en la calle... ¡Ay... Dios, qué bárbaro...! Mirá cómo se me está poniendo la napia, entre que tengo napia grande, osea, hoy me recibo de Peretti”, explicó Daniela Viaggiamari en la publicación que hizo efectiva minutos después de lo sucedido.

“Le pongo onda y me río, pero la verdad no hay nada de que reírse. Yo solo pienso en mi mamá, por ejemplo, que tiene 73 años, bajándose del bondi y me diga ‘Dani estoy llegando a la parada’, que la empujen y la tiren contra un colectivo”, comparó la joven ante la situación que vivió y de la que pudo salir airosa, en medio de un ataque de llanto ante la impotencia de lo ocurrido.

“En realidad estaba mandando un mensaje al productor del teatro. No se puede creer, salir con el culo en la mano a la calle”, reveló en otra publicación sobre la situación que le tocó atravesar. “Salí a comprarme dos miseras empanadas”, argumentó la joven que durante la temporada de verano se estuvo presentando con éxito en la Costa Atlántica con su unipersonal.

Luego, La Chepi contó detalles de lo acontecido en horas de la tarde durante este miércoles. “Un chico que estaba laburando en estos camiones que traen el agua y la soda, salió corriendo al motoquero y, por supuesto, no lo pudo alcanzar”, contó.

Más allá del hecho, la humorista trató de bajarle el tono al hecho inseguridad que transitó y reflexionó: “Yo cuando me quede sin laburo, me puse a hacer espejos artesanales, me puse a bañar perros y demás... algunos salen a chorear y no es culpa de ellos, es cuestión de educación”.

De todos modos, fiel a su estilo, terminó por publicar una humorada sobre el intento de robo e interactuó con un amigo y dos madres de unas compañeras de su hija mientras aguardaba la salida de las niñas.

“Menos mal que viniste Juani, entre tanto miedo, estoy yendo a busca a Isa al colegio. Me tiembla la mano. Me podés cambiar las sabanas de casa y comprarme unas botitas que había de oferta, porque me tiembla la manos...”, fue la reacción de la propia actriz en uno de sus videos.

"Chicas vieron que me quisieron robar, escuchame Anita... ¿querés venir a casa a hacerme un guiso de lentejas...? porque me tiemblan las manos, ¿vos Naty te copas?", concluyó.

Daniela Viaggiamari (39), conocida como Dani la Chepi en las redes sociales, es ganadora de un premio Martín Fierro Digital en 2017, tiene una hija de 5 años y logró pasar el millón de seguidores en Instagram, en una misma semana de enero se presentó en San Clemente, Villa Gesell, San Bernardo, Miramar, Pinamar y Mar del Plata. Y aunque puede decir que para ella fue una buena temporada, lo hace siendo consciente de que el teatro atraviesa un momento difícil en todos los niveles.

A los 16 años empezó a trabajar en televisión, cantó regularmente en el Café la Humedad, hizo cine, teatro, fue bailarina de Sábado Bus, pasó por los 40 principales, Radio Belgrano, Pop Radio, Radio El Mundo y sin embargo fue quedarse sin trabajo con una nena de 2 años, lo que la hizo encontrarse con el formato que la catapultó: Instagram. “Nunca nadie me reconoció por lo que hice en la tele, nunca nadie supo quién era la madre de Luisana Lopilato en la serie, la chica del bolo, la que hizo radio, la gente no sabía qué cara tenía, con la red social empecé a tener eso, una cara, la gente empezó a saludarme”, había manifestado hace unas semanas la actriz en una nota.