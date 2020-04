Fredy Villareal: “Tengo pileta y vista al lago pero no con quien compartirla”

Fredy Villareal siempre se muestra optimista y esperanzado, su buen humor en los programas de televisión parece a veces exagerado pero ahora, en plena época de aislamiento, parece que está mostrando su verdadera cara.

En estos días de cuarentena obligatoria, el humorista concedió una entrevista radial a Migue Granados y no se quedó callado nada: “Trabajé mucho para tener mi propia casa, y después de tanto trabajar y hacer mi propia casa, yo dije que fue al pedo. Hoy tengo una casa frente a la laguna, tengo una pileta debo limpiar todos los días, tengo una casa inmensa, que tuve muchos disgustos para terminar, y hoy por hoy no tengo con quién compartirla…”.

Luego de los rumores que lo vincularon con la hermana de Julieta Prandi, Villareal está soltero y se siente más solo que nunca: “Tengo una pileta que me encantaría usar con una pareja. Hoy no la puedo compartir. Entonces, por todo eso, digo que todo es efímero, romperse el orto para tanto…”, agregó entristecido.

Alejado de sus hijos Agustín y Jazmín que pasan la cuarentena junto a sus respectivas madres el “hombre de Tinelli” agregó: “Ojo, no está mal cometer errores, lo que me parece que está mal es volver a cometer los mismos, y es por eso que otra casa no voy a hacer más. Y no me voy a romper más el culo para tener el mejor auto o la mejor moto. Ya no pienso en eso, también hay que disfrutar”, concluyó muy molesto.