Luisana Lopilato salió a defender a Bublé y nuevamente algo llamó la atención

HABLu00d3 @luisanalopilato ud83dudca5. Despuu00e9s de la polemica instalada en las redes por la reaccion de @michaelbuble , la actriz agradeciu00f3 la conciencia de sus seguidores y desmintiu00f3 rotundamente ser vu00edctima de maltrato y/o malos modos. Acu00e1 su palabra u270d