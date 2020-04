Vuelve “Graduados” a Telefé en plena cuarentena

Con la llegada del coronavirus y la cuarentena obligatoria, los canales de televisión están pensando en repetir algunas tiras éxitos por la imposibilidad de seguir grabando nuevas series.

Telefé, en su año aniversario por los 30 años de vida, pensó en reemitir un éxito de Underground “Graduados” y sobre el tema habló uno de los protagonistas Luciano Cáceres quien en comunicación con La Once Diez/ Radio de la Ciudad dijo: "Es el único programa que hice que reunió la familia completa, todas las historias tenían protagonistas para todas las generaciones. El público fue muy cómplice. Fue cómplice de nosotros haciendo de más jóvenes, era obvio que yo no daba a pibe de 17 años”, bromeó.

Y continuó: "Fue un programa totalmente angelado, en lo personal fue un crecimiento muy grande, venía de hacer El Elegido y después fue mi primer protagónico en tele. Fue uno de los programas más vistos de la televisión”, destacó.

Además el actor señaló “se armó un grupo hermoso. Quedó en el imaginario de haber vivido una experiencia única. Fue un movimiento gigante lo que generó Graduados, todos los personajes eran queribles (...) Todos los canales deberían ponerse las pilas en ese aspecto. Poner un poco de ficción, esto de volver a pasar Graduados, habla de la diaria, de la familia argentina”.

En su año de emisión (2012), Graduados logró conquistar al público imponiéndose en las mediciones con excelentes niveles de audiencia. La comedia, que trató temas como el acoso escolar, los trastornos alimenticios, los derechos LGTBIQ, entre otros, y acompañados por la música del rock argentino de los años´80, convirtieron a Graduados en un inolvidable suceso televisivo.

La historia comienza con Andy (Daniel Hendler) y Loli (Nancy Dupláa), compañeros del colegio secundario que no volvieron a verse en 18 años. Andy siguió con una vida relajada y se juró vivir bajo una filosofía particular que está relacionada a no perder la libertad de la juventud y no acabar nunca con la diversión, teniendo un trabajo cómodo y sencillo como el de pasear perros. Loli se casó, tuvo un hijo y formó una familia en apariencia ideal, con Pablo (Luciano Cáceres), el rival de Andy en el colegio.

El cruce de estos dos personajes les revelará un secreto inesperado que cambiará sus vidas para siempre, y los obligará a ellos y a sus ex compañeros del secundario, a replantearse qué han hecho con sus deseos de la adolescencia; a partir de allí, el reencuentro con los demás Graduados, de aquella promoción estudiantil del 89, modificará sus vidas cotidianas.

La ficción, escrita por Ernesto Korovsky, Silvina Frejdkes y Alejandro Quesada, y protagonizada por Nancy Dupláa, Daniel Hendler, Luciano Cáceres, Julieta Ortega, Isabel Macedo, Juan Leyrado, Juan Gil Navarro, Dolores Fonzi, Mex Urtizberea, Gastón Soffritti, Paola Barrientos, Mercedes Scapola, Jenny Williams, Chang Kim Sung, Lucas Velasco, Chela Cardalda, Violeta Urtizberea, Roberto Carnaghi, Mirta Busnelli y un gran elenco. Graduados cuenta, además, con múltiples participaciones especiales a lo largo de su historia.