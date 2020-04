Ximena Capristo y Gustavo Conti escandalizaron las redes sociales

View this post on Instagram

Y dale. Parece que siempre hablamos de lo mismo, y es verdad!! u00bfCuu00e1ntas formas hay de naturalizar la violencia contra las mujeres? u00bfDe cuu00e1ntas maneras se pueden construir mensajes que normalicen u201cinocentementeu201d que golpearnos y meternos adentro de una bolsa es algo sin importancia? u00bfCuu00e1ntas veces tenemos que decir que el humor es una de las maneras en las que la violencia se naturaliza? Que si el chiste es reirte del oprimido, no hay chiste. Si hay algo que estu00e1 dejando expuesto el aislamiento es que la violencia contra las mujeres forma parte de un sentido profundamente arraigado en nuestra cultura, y especialmente presente en quienes comunican. No es casual que en estos du00edas de encierro y aislamiento desde videos caseros hasta medios y cuentas de u201cinfluenceru201d se repitan una y otra vez estas escenas que se nos pretenden mostrar como u201cgraciosasu201d y que lo u00fanico que muestran es violencia, cosificaciu00f3n sobre nuestros cuerpos, desjerarquizaciu00f3n y desvalorizaciu00f3n de nuestro rol. La violencia y la desigualdad, en su forma simbu00f3lica que una vez normalizada se materializa. Por eso es indispensable evitar la reproducciu00f3n de estos contenidos. Creemos que la reiteraciu00f3n y repeticiu00f3n de estos contenidos que u00bfse supone deberu00edan darnos risa? y que en realidad nos ponen la piel de gallina dan cuenta de lo arraigado de esta violencia, pero sobre todo aparece en estos tiempos como una respuesta a nuestro avance en la visibilizaciu00f3n de la importancia de las tareas que histu00f3ricamente se nos asignan; los cuidados. Cuanto mu00e1s demostramos la importancia de las tareas que venimos desarrollando hace siglos, la violencia material (los femicidios, golpes, violencia psicolu00f3gica) y simbu00f3lica, (estos y tantos videos), tambiu00e9n aparecen con muchu00edsima mu00e1s insistencia No es casual, estamos en un momento de profunda tensiu00f3n; u00bfQuu00e9 pasa si se hace ineludible reconocer que las tareas de cuidados desjerarquizadas y deslegitimadas por siglos al lado del trabajo fuera del hogar son jerarquizadas? u00bfQuu00e9 pasa si se hace ineludible reconocerles su valor? u00bfSeru00e1 que habru00eda que pagarlas? u00bfSeru00e1 que tendru00edamos poder?