¡Maluma dejó la música para ser... peluquero!

Haciendo el video de #ADMV ud83cudf39 pensu00e9 mucho en mis abuelos ud83dudc68ud83cudffcu200dud83euddb3ud83dudc75ud83cudffb ojalu00e1 los tuviu00e9ramos mas presentes y les diju00e9ramos mas seguido lo que sentimos antes que se nos vayan ud83dude14.. Momentos como estos son los mu00e1s valiosos y cuando termine toda esta vaina hago domicilios de barberu00eda ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83dude02