Video: ¿Zulma Lobato tiene coronavirus?

Este viernes, el manager Lautaro Reyes publicó un video en sus redes sociales anunciando el paradero de la mediática, quien no se veía públicamente hace bastante tiempo. Incluso, se temía por la situación de la mujer.

Hoy, en la publicación del video, se puede ver a Zulma con barbijo saludando a todos: "Estoy bastante bien. A toda la gente que se está preocupando le mando un beso”. Dijo.

Pero la publicación fue acompañada por un mensaje no tan positivo. Al parecer, Zulma tiene sintomas de coronavirus: “Me pidió que llame al SAME. No se siente nada bien" Destacó. Además, ella le dijo: “No me funcionan las piernas, me duele todo el cuerpo. Necesito que me internen“.

Cabe recordad que en el mes de febrero, este mismo representante denunció que la autora de hits tales como "Hasta Tinelli y el Maipo no paro" fue estafada y torturada, por un sujeto que utilizaba su identidad en las redes para ganar dinero.