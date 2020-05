Yanina Latorre confesó quien “la calienta”

En el programa los Ángeles de la Mañana discutieron el tema de la semana en cuanto al mundo del espectáculo. El anuncio oficial del embarazo de la China Suárez, quien espera un hijo varón junto a Benjamín Vicuña. La pareja de actores tuvo una breve separación a fin del año pasado.

Luego de una tanda, Ángel de Brito comentó tentado que estaban charlando con Yanina Latorre del galán chileno: “Bueno, acá Yanina me estaba contando algo”. Sin dudar, Latorre se hizo cargo y dijo: “Me encanta Vicuña, es el único tipo del medio que me gusta. Me calienta”.

Cuando sus compañeras le recordaron que días atrás había hecho el mismo comentario de Jorge Lanata, Yanina explicó: “Pero Vicuña es de los actores. Es por rubro: de los periodistas, Lanata y de los deportistas me gusta Rafa Nadal”.

Pícaro, Ángel le comentó: “Con Vicuña te va a ir bien igual... en un futuro, no ahora”. Y ella redobló la apuesta al hacer referencia a la fama de rompecorazones de Benjamín: “Sí, porque él es muy generoso. Es muy dadivoso con su cuerpo”.