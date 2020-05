El atractivo recuerdo de Silvina Luna en bikini

View this post on Instagram

Gracias por estar acu00e1 y leerme ud83dude4cu2063 u2063 Hay algo muy curioso que sucede con el bambu00fa japonu00e9s y que lo transforma en no apto para impacientes:u2063 u2063 - Siembras la semilla, la abonas, y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable.u2063 u2063 - En realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros siete au00f1os, a tal punto, que un cultivador inexperto estaru00eda convencido de haber comprado semillas infu00e9rtiles.u2063 u2063 - Sin embargo, durante el su00e9ptimo au00f1o, en un peru00edodo de su00f3lo seis semanas la planta de bambu00fa crece u00a1mu00e1s de 30 metros!u2063 u2063 Se tomu00f3 siete au00f1os y seis semanas en desarrollarse. Durante los primeros siete au00f1os este bambu00fa estaba generando un complejo sistema de rau00edces que le permitiru00edan sostener el crecimiento que iba a tener despuu00e9s de siete au00f1os.u2063 u2063 Muchas veces queremos encontrar triunfos apresurados y el u00e9xito es resultado del crecimiento interno y requiere tiempo.u2063 u2063 Muchos de aquellos que aspiran a resultados en corto plazo, abandonan justo cuando estaban a punto de conquistar la meta.u2063 u2063 Si no consigues lo que anhelas, no desesperes.......Quizu00e1s estu00e9s, echando rau00edces....u2063 u2063 u2063 u2063 u2063