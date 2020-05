¿Están juntos? Los rumores que vinculan a Rocío Marengo con Alejandro Fantino

La noche de Guido Kaczka en el Trece con su programa “Bienvenidos a Bordo” reunión a Miriam Lanzoni y a Rocío Marengo en la ronda de juegos que propone el programa.

Allí, las mujeres tuvieron un incómodo intercambio cuando Lanzoni, ex novia de Alejandro Fantino, afirmó que la modelo y el conductor habían tenido un romance oculto.

Ante esta declaración, Rocío Marengo desmintió los dichos y aseguró que solo fueron buenos amigos. En el medio, se sabe que el término “amistad” es la salida más cómoda cuando se trata de negar una relación, sobre todo si fue clandestina.

Luego del programa de entretenimientos, el tema siguió candente y, en el programa del Nueve “Hay que ver”, Rocío Marengo volvió a negar la relación con el conductor de “Fantino a la tarde”: "No pasó nada. Con Ale trabajé cuando tenía 19 o 20 años, era muy chiquita. Fue un buen compañero, un divino", comentó Marengo y agregó: "Él en ese momento tenía otra novia, era un sex symbol y todas querían salir con él. Las chicas se me acercaban para conocerlo".

Marengo un poco más tranquila luego de haber dado su versión de los hechos, José María Listorti y Denis Dumas continuaron interrogando a la rubia y dudando de sus palabras. Un poco molesta Marengo dijo: "¿Esto es una joda para Showmatch? Me hizo quedar como que soy un bagarto y no me dio bola. La verdad que con Ale no salí. Yo soy muy chapada a la antigua, el hombre me tiene que encarar, no soy de ir yo al frente", comentó.

Pero existió un detalle en la entrevista que llamó la atención. Marengo relató que con Fantino tuvo una relación de “hermanos” pero que terminó abruptamente cuando el conductor conoció a Miriam Lanzoni: "Después cuando apareció Lanzoni yo lo vi pocas veces, ya no era la relación que teníamos antes", frase que evidenció los celos que tenía la mediática contra ella.

Más allá de las acusaciones de tiempo pasado, la estrella argentina que triunfa en Chile se encuentra hace seis años en pareja con el empresario Eduardo Fort y aseguró que están muy bien.