¡Ring-ring! El frío dejó en evidencia a Jimena Barón

Jimena Barón se lució en sus redes sociales mostrando su cuerpo en ropa interior y sin corpiño, cubierta con una que deja ver sus intactas abdominales.

Jmena, que directamente se convirtió en instagramer, habitualmente publica la forma en que se alimenta y entrena en el aislamiento total provocado por la cuarentena junto a su hijo "Momo".

En este caso luce detrás de una mesa de vidrio en bombacha de una marca reconocida y dejando ver todos sus contornos con una remera de algodón muy ajustada y pegada al cuerpo.

Los comentarios no se hicieron esperar "Bastaaaaa que no tengo esa actitud para entrenar así..... me marchando ese 1/2 kilo de helado lpm", otros extrañaron a su hijo: "y Momo ?Cuando vuelve ?".

Otros fueron más positivos "Tus esfuerzos por entrenar me dan pilas para hacerlo. No lograré tu cuerpo, pero me siento bien Besos, gracias y mucha buena onda para vos".