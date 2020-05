Yanina Latorre mostró sus chats con el Presidente y Fabián Doman la destrozó

La polémica entre Fabián Doman y Yanina Latorre comenzó este martes, cuando la panelista de “LAM” (El Trece) en medio del programa, comentó a Ángel De Brito que le había escrito a Alberto Fernández porque tenía dudas del alcance del nuevo certificado de circulación.

En vivo, la esposa de Diego Latorre leyó su mensaje y dijo: "Hola, buen día, necesito que me saques de una duda. Con el permiso nuevo, ¿qué hago si tengo dos trabajos?”, le preguntó la panelista a Alberto Fernández.

"Sacá con una de las dos direcciones de trabajo, con eso te vas a mover libremente. Si te paran, decís que venís de parte mía”, le respondió Fernández. "Jaja, sos lo más”, le contestó Yanina y dijo: "Me cae re bien Alberto Fernández, no soy kirchnerista”.

Luego de que la noticia de la comunicación entre la rubia y el Presidente de la Nación se conociera, Fabián Doman en “Intratables” (América) criticó a su colega y dijo: "La critiqué, soy amigo pero estuvo mal. Yanina me entenderá. Nosotros tenemos el teléfono de 20 ministros, de este gobierno y del anterior, y si seguimos laburando en este tendremos los del próximo gobierno. Yo no puedo escribirle a Santiago Cafiero y preguntarle cómo hago el permiso. No puedo molestar al jefe de gabinete. ¿Querés escribirle pidiéndole una nota? La banco. Pero preguntarle por un trámite".

"Mi tema no es que se publique, mi tema es que le escribas preguntándole lo del trámite. Esta es una posición personal, a un Presidente, a un funcionario no se lo molesta por un trámite personal", concluyó el periodista visiblemente molesto.