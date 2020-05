'Lamento que todos estén contentos': Darín habló de la caída de Susana

Este viernes y luego del accidente doméstico de Susana Giménez en su casa “La Mary” de Punta del Este, muchos famosos y periodistas salieron a opinar del tema y resaltaron la secuencia de eventos desafortunados que vive la diva de los teléfonos en este momento y lejos de su país.

Un resbalón en una escalera de madera, provocó una fractura en el codo de la conductora que luego fue intervenida quirúrgicamente en Uruguay, en donde pasa la cuarentena junto a su hermano Patricio, y las críticas desde Argentina no tardaron en llegar.

Entrevistado por Coco Sily en Radio Pop, Ricardo Darín se refirió al momento de su ex pareja y amiga y comentó: “El silencio es salud. ¿Qué puedo decir sobre Susana? La adoro y la adoraré hasta el fin de mis días”, dijo el actor.

Luego agregó: “Yo a veces le aviso, pero la verdad que a esta altura de mi vida ya estoy dispuesto a respetar lo que piensen los demás aunque yo no esté de acuerdo. Porque sino es un chamuyo y el afecto tiene que estar por encima de todo. El afecto está por cómo fue esa persona con vos en la vida, cómo se manejó, si fue de frente o no, si fue transparente o no. Eso es lo que marca el afecto hacia una persona, después todos cambiamos de opinión, el mundo está en movimiento permanente. Te puede pasar que hoy estás de acuerdo y otro día no. Lo único que lamento es todos los que están contentos porque tuvo un accidente.” comentó el actor sobre la rubia que por estos días no la está pasando bien.