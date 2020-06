Noelia Marzol quiere ser madre soltera

Luego de la filtración y viralización de los videos eróticos de Noelia Marzol para la obra “Sex Virtual” dirigida por José María Muscari, ahora la actriz sorprendió a todos al anunciar que tiene muchas ganas de convertirse en madre.

La buena noticia, vino acompañada de una aclaración que llamó la atención: Noelia quiere hacerlo sola, sin su novio Ramiro Arias. La polémica decisión responde a que la actriz comentó que su novio no está preparado para un paso tan importante, pero que no será razón para dar por terminada la relación.

En el programa “Nosotros a la Mañana” (El Trece), Tomás Dente le preguntó a Marzol si su decisión estaba relacionada con la relación con su padre y ella respondió: "Hago terapia desde los 15 años porque me cuesta confiar en los hombres, tengo un tema de asociación. De todas maneras, lo que me pasa ahora es que tengo muchas ganas de ser mamá, y por ahí Ramiro es más chico y no tiene ese anhelo. Es jugador de fútbol y no quiero comprometerlo a algo que él no tiene ganas y no decidió hasta ahora hacer", explicó ella.

Luego comentó que Arias la acompaña cien por ciento en su decisión. "Obviamente (Ramiro) cumplirá el rol que tenga ganas de cumplir respecto de este tema, pero no quiero obligarlo vivir una secuencia que no tiene ganas. Y él, desde su lugar, nada egoísta, me permite hacerlo de la manera en que tengo ganas para poder cumplir mi sueño", dijo la artista, y agregó que, de hacerlo, será "con un donante".