Nazarena Vélez: ´Me obligó a tener relaciones con un arma en la cabeza´

Nazarena Vélez, en plena cuarentena, viendo hablando de temas fuertes y que hacen pensar. Desde el consumo de anfetaminas, relaciones tóxicas y hasta el maltrato que sufre por sus kilos son reflexiones que la actriz comparte a través de sus redes sociales.

En esta oportunidad, Nazarena grabó un video en Youtube y habló de la violencia en la pareja, más específicamente sobre abuso sexual del que ella fue víctima.

Con el solo fin de crear conciencia y prevenir ataques, la actriz grabó un extenso mensaje en donde relató cómo vivió violencia de género junto a un hombre con el que convivió varios años y que la amenazaba de llevarse a su hija si Vélez lo dejaba.

Como en todos los casos, la actriz comentó que luego de los golpes y las amenazas venían los pedidos de disculpas: “Me acuerdo que iba a la iglesia grande que está en Constitución y apoyaba la cabeza contra las rejas diciendo que nunca más me iba a levantar la mano. No solo me cagaba a trompadas cuando se le cantaba el orto, me empujaba y yo me quebraba un brazo y me pasaban un montón de cosas", contó.

"Un día, no recuerdo cuál, yo lo dejo y me dice ‘Bueno nos tenemos que encontrar porque te tengo que dar algo’. Esa última vez que nunca tenés que ir, esa última charla que no tenés que tener, porque si lográs zafar de un violento, de un psicópata, no tenés que volver, pero bueno, en líneas generales caemos nuevamente”, explicó.

Luego Nazarena recordó: “Yo pensé que me iba a entregar un par de cosas mías, y que yo después me iba. Estábamos solos en la casa de sus padres en la escalera cuando de repente sacó un arma, me la puso en la cabeza y me dijo que, obviamente, no lo iba a dejar, y me obligó a tener relaciones sexuales con un arma en la cabeza”, recordó angustiada.

“Creo que fueron cinco minutos o diez, los peores que recuerdo en mi vida. Yo creía que ese día me moría claramente. Yo pensaba que obviamente a este imbécil se le iba a escapar un tiro, y pensaba en Barbie. En ese momento tendría 23 años, y fui completamente sumisa y permití que él tuviera relaciones sexuales. (...) No quería una lucha. Es muy difícil confrontar, porque estas personas están enfermas. Para mí, el psicópata, el violador, el que abusa de una persona como era en mi caso que estaba cagada de miedo, con un revólver en la cabeza y él calentándose con la situación, es una persona que yo entiendo que tranquilamente puede matarte. Porque si es capaz de violarte, ¿por qué no te va a disparar? Por supuesto que permití que eso pase y no discutí”, agregó.

Luego del duro relato que tenía el claro objetivo de concientizar, la actriz agregó: "Claramente ese fue el último día. Pero no tenés que llegar a eso que pasé y para darte cuenta que realmente vos también estás enferma y que tenés que salir corriendo y sanarte. (...) Así que tené mucho cuidado y pedí ayuda. Es horrible, vergonzoso, te sentís mal, pero el que tiene que tener vergüenza es el otro, no vos. (...) Hay que sacarlo y hay que desmitificar. No permitas que abusen no solo sexualmente de vos, si no que te maltraten psicológicamente, que te insulten, que te digan cosas. No lo permitimos hoy ni nunca más”, finalizó.