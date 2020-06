Luciana Salazar comentó que su presencia es vital en Polémica en el Bar

Luego de la escandalosa salida de Virginia Gallardo de “Polémica en el Bar”, muchas mujeres han participado de la mesa de varones más importante de la televisión argentina pero finalmente, está llegando la dama que será parte formal de este encuentro de debate, análisis y humor de las tardes de América.

Ella es Luciana Salazar quien a partir del 16 de junio se sentará a la mesa del programa conducido por Mariano Iúdica. En contacto con la Once/Diez Radio de la Ciudad la rubia comentó: “A mí me encanta y soy una persona informada, la gente puede no estar de acuerdo con mis opiniones, pero estoy al tanto con todos los temas”, comenzó diciendo la ex de Martín Redrado y luego agregó: “Yo no me caso con una ideología, hay candidatos que me gustan y otros que no y eso determina o no mis decisiones y mi forma de pensar”.

Sobre su incorporación a Polémica dijo: “En realidad iba a entrar después de semana santa, lo tuve que postergar mucho, lo dilaté por mi papá que es grupo de riesgo y porque yo también tuve neumonía. Pero bueno tengo que trabajar por mí y por mi gorda, y poner todo de mí, con todas las precauciones”.

“Me dijeron que iba a ser la única mujer sin contar los invitados, me parece necesario un papel femenino ahí, y me encanta hablar de política y actualidad”, señaló.