Doloroso relato: Romina Malaspina confesó que sufrió acoso sexual

Romina Malaspina es hoy una de las figuras mediáticas del momento luego de ser contratada por el Canal 26 como conductora de un noticiero y por sus polémicos looks en la pantalla chica.

Por estos días y entrevistada por Ulises Jaitt, la rubia reveló un momento doloroso de su niñez que la marcó para toda la vida. Romina confesó que a los 10 años sufrió una traumática experiencia.

“A los diez años sufrí acoso sexual. Estaba andando en bicicleta a la vuelta de mi casa, me agarraron en una camioneta y me llevaron a una casa”, dijo la influencer quien luego agregó que logró escapar y así regresó con su familia.

“Justo pasó una señora y me pude zafar. Fue muy feo y muy traumático, porque además yo era muy chiquita y en ese momento no había secuestros. Fue horrible y me acuerdo de todo. Me quedó marcado”, comentó Malaspina.

Si bien nunca habló del tema con tantos detalles como en la charla con Jaitt, Romina ya había comentado este episodio de inseguridad en sus redes sociales al manifestar que “por varios meses apenas podía salir al colegio porque me daba pánico ver hombres grandes por la calle” dijo y agregó: “Fue lo más horrible de mi vida”.