Georgina Barbarrosa renunció al Cantando por Moria Casán

Cuando todo parecía estar listo para el gran lanzamiento del “Cantado por su Sueño” (El Trece), una de las participantes estrella se bajó cuando se enteró que Moria Casán sería una de las integrantes del jurado.

Se trata de Georgina Barbarossa quien presentó su renuncia en forma indeclinable al programa de la productora de Marcelo Tinelli por la incorporación de su enemiga pública.

José María Listorti, en el programa “Hay que Ver” (El Nueve) se refirió al tema y dio la primicia. Sobre el motivo de Barbarrosa de no querer compartir programa con La One, recordó: "Dijo cosas muy feas de mi marido. Durante la vida de Vasco y después de su muerte. Y eso no se lo voy a perdonar nunca", contó Georgina Barbarossa, viuda de Miguel Lecuna, quien murió en noviembre de 2001 a raíz de un violento asalto.

"No hay vuelta atrás. Le dije que no me interesaba. Ella sola dijo barbaridades. Una persona que se mete con los míos... no lo voy a permitir", aclaró Barbarossa sobre Moria el año pasado.

Por su parte, Casán no se quedó callada y opinó: "Tiene el toc, transtorno obsesivo casanesco conmigo y que dice que yo hablé mal del marido muerto, antes y después de muerto. Yo alguna vez habré dicho que tenía que tener compasión si su marido sufría de adicciones, nada más. Después nunca hablé del marido ni vivo ni muerto porque no sabía que existía".