Flavia Palmiero fue premiada en una categoría sexual

En plena cuarentena la actriz Flavia Palmiero recibió un premio por una nominación sexual y sorprendió y alegró a la ex animadora infantil.

En las últimas horas, la líder de La Ola Verde cumplió 56 años y recibió un polémico premio sexual, del que habló en las rede sociales ya que fue reconocida como la “MILF 2020”.

La semana pasada una cuenta en Twitter realizó una encuesta para elegir la MILF del año (Mother I´d like to fuck en español Madre con la que me gustaría tener sexo) y entre las competidoras figuraron: Natalia Oreiro, Florencia Peña, Graciela Alfano, Carla Peterson y Andrea Frigerio, pero la ganadora por el voto popular fue Flavia, quien se enteró por la prensa por el reconocimiento.

“Y un domingo gris te encuentras que no todo está perdido. Ya que nunca fui la Reina de la Primavera, me toca esto. Amo. Es genial. ¡Gracias a todos los que votaron!”, manifestó feliz la cantante y conductora de televisión junto con una captura de un artículo de un diario mendocino.

Sobre el nombre de la categoría que la reconoció como la mujer más sexy, Flavia comentó: “Polémico. A mí esta palabra no me gusta, pero qué se yo”, finalizó la ex de Franco Macri.