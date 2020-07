El enojo de Marcelo Tinelli por el rumor de affaire con Malaspina

Luego de la separación de Marcelo Tinelli de Guillermina Valdés luego de 8 años juntos y un hijo en común, mucho se habló sobre las posibles candidatas del empresario, hasta que Marcelo Polino, en “La Jaula de la Moda” (Magazine) le puso nombre y apellido a una de ellas.

Romina Malaspina quedó en el medio de la escena mediática al ser señalada como la mujer con quien el presidente de San Lorenzo de Almagro tendría un affaire.

Entrevistada por “Intrusos” (América) la conductora de Canal 26 sobre el tema comentó: "Sí, lo escuche a Polino que dio una nota. La verdad es que no lo conozco a Marcelo. Una sola vez fui al piso del Bailando pero no he tenido trato con él", dijo la rubia negando conocerlo más personalmente pero agregó que le parecía una persona atractiva.

En medio de la charla con el conductor y el staff, Rodrigo Lussich agregó un dato no menor teniendo en cuenta los intentos de Tinelli por volver con su ex mujer: "Tengo entendido que él está bastante furioso con ese rumor, bastante enojado. Peor bueno, sabe que estando soltero le vamos a buscar candidatas, de ahí que sea cierto o no.... Pero van a surgir nombres", señaló el autor de “Los Escandalones”.

Además de Malaspina, también se habló de una misteriosa mujer millonaria del sur argentino que también estaba interesada en el padre de Mica Tinelli. Se trata de una chubutense, de 46 años, dueña de los supermercados La Anónima, de esa provincia.