¡Lapidaria! Fabiana Cantilo dijo que Andrés Calamaro está ido

Entrevistada por Radio Mitre, Fabiana Cantilo habló de su presente y de cómo la afectó la pandemia luego de la suspensión de los espectáculos y recitales.

La conversación fue fluyendo hasta que el nombre de Andrés Calamaro se coló entre las anécdotas y, nuevamente la cantante dijo que su relación no terminó de la mejor manera.

“Fuimos amantes, pero éramos muy chiquitos. No me daba mucha bola igualmente, y ahora me chupa un huevo, pero me acuerdo que en un momento lo contacté. Le escribí en aquel momento, y él nunca se enteró", comenzó diciendo Fabiana.

"Yo estoy enojada con Andrés. No pasó nada, digamos que está como ido y no conecta. No estoy enojada, sino más bien estoy como 'qué lástima', diría. No puedo decir más", reveló Cantilo dejando muchos interrogantes con su frase.

Cantilo dijo que su vínculo amoroso con Calamaro terminó cuando lo conoció a Fito Páez: "Yo tenía como un enamoramiento terrible por los chicos pelilargos de rulos y con nariz grande, me encantaban, y llegó el rosarino, y bueno, mandé a todos al diablo".

"Estoy sola y a estas alturas, si viene alguien, que no moleste. Me llevó mucho tiempo aprender eso y transformar mi forma de amar", concluyó Cantilo.