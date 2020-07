La ex de Joaquín Furriel reveló un pedido íntimo del actor

En medio del aislamiento obligatorio, la modelo Naomi Preizler se refirió en sus redes sociales a un tema polémico y abrió un debate en donde todos sus seguidores quisieron opinar.

Según la joven la altura de las parejas incide en las relaciones y está mal visto que la mujer sea más alta que el hombre, sobre todo en Argentina.

Sobre el tema Naomi se refirió a su ex novio Joaquín Furriel que no se salvó de una crítica. Durante dos años y medio el actor no quería que el público viera que ella era más alta: "Les voy a contar algo re cholulo e íntimo, pero que también lo amerita. Yo salía con Joaquín, él no quería que yo usara tacos cuando salíamos porque lo pasaba en altura ¿What the fuck, man?", comentó la joven, que mide 1.75 m.

Preizler recordó el byllying que sufrió cuando era pequeña por su altura: "La verdad es que las altas la pasamos mal porque les llevamos dos cabezas a todos los varoncitos y ninguno nos da pelota. A mí ningún varón me daba bola. Me decían ‘jirafa’, ‘larga al pedo’, ‘larguirucha’, me decían que nunca me iba a casar porque era muy alta y me iban a tener que cortar las piernas para entrar en la cama".

Luego reflexiva, la ex de Furriel comentó: "Con todo esto, me pongo a pensar, ¿por qué las mujeres altas se sienten mal y los hombres altos están ok?, ¿por qué las mujeres siempre tienen que ser más bajas que los hombres? Es como si a ellos no les gustara que la mujer sea más alta porque se sienten menos. Es algo re patriarcal y que sucede mucho en Argentina. En otros países, como en Estados Unidos, que las mujeres sean más altas que los hombres está perfecto".