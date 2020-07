Cande Tinelli contestó a los que la acusan de ´chica plástica´

Cada día las redes sociales se pueblan de personas que lo único que buscan es molestar y ofender a los demás usuarios. Y, en este intercambio, los famosos suelen ser el blanco de los haters.

En esta oportunidad Candelaria Tinelli, que cuenta con más de 4 millones de fanáticos, salió a denunciar y a responder las constantes críticas que recibe en el mundo virtual.

En los últimos días un rumor tomó fuerza y sostenía que la joven cantante tenía muchas operaciones en su cuerpo y en su cara. Y si bien la it girl suele pasar por algo estos comentarios negativos existió uno que la molestó más: "está toda hecha de plástico".

Frente a esta declaración Lelé dijo: "Que poca paciencia que les tengo a los que dicen que soy toda de plástico, tengo siliconas en las tetas que no son de plástico, me operé la nariz que no tenía plástico, y en la boca me pongo relleno obvio, con un capo, pero no es plástico", comenzó diciendo la joven.

Luego agregó: "Igualmente si yo fuese toda de plástico, me pueden chupar bien las tetas", dijo sin titubeos la joven para agregar y cerrar la polémica: "El que puede puede y el que no, critica".