El increíble topless de Connie Ansaldi en una barra de tragos

La cosa es asu00ed: la barra la manejo yo. Los cu00f3cteles pueden tener sabiduru00eda, amor, diversiu00f3n o comprensiu00f3n. Si buscabas paciencia, anda yendo para otro bar: no manejo esa materia prima. Acu00e1 se brinda y se brinda de corazu00f3n. Desagradecidos, olvidadizos y resentidos: abstenerse. Las puertas abren 365 du00edas del au00f1o con Covid y sin Covid. Salud ! Y enhorabuena. #Foto @marusomozaph