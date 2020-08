Wanda Nara reflexiva con un infartante saludo de buenas noches

View this post on Instagram

Una rana decide un diu0301a trepar a un au0301rbol y llegar a la cima. Todas las otras ranas le gritan diciendo: u201cEs imposible, es imposible...u0026#34; Pero la rana trepou0301 al au0301rbol y llegou0301 a la cima. u00bfComo? Era sorda y pensaba que todos la alentaban a alcanzar su objetivo. Procura Ser sordo a los pensamientos negativos si tu objetivo es alcanzar tus metas y llegar a la cimaud83dudc38ud83dudc38ud83dudc38 ud83dudc38