Conocé los invitados de Juana Viale para este fin de semana

View this post on Instagram

Este su00e1bado desde las 21.30 hs, @juanavialeoficial recibiru00e1 a: . Felipe Miguel @felipemiguelba Silvia Fernandez Barrio #SilviaFernandezBarrio Marcelo Mazarello @elmazzarello Horacio Cabak @horaciocabak . Mientras que el domingo desde las 13.30 hs, estaru00e1n junto a Juana Viale en la #MesazaEnCasa: . Nicole Neumann @nikitaneumannoficial Campi @campiobra Jey Mammon @jeymammon Gladys la bomba tucumana @gladyslabomba18 . Prendete a @eltrecetv.