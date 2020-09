Cinthia Fernández ingresará al Cantando y le tiene miedo al papelón

El programa “Cantando por un Sueño” (El Trece) no deja de sorprender con sus desopilantes peleas entre participantes y jurados y además, porque no existe una lógica sobre el ingreso de nuevos concursantes.

Priorizando el show sobre el verdadero concurso de canto, se anunció el ingreso de dos nuevas participantes: se trata de Mica Viciconte, que ya tuvo sus primeras participaciones en la pista y hasta eliminó a Sofi Morandi y, por estos días llega a la pista de La Corte, Cinthia Fernández que fue oficiamente anunciada en “Hay que Ver” (El Nueve).

La conductora Denis Dumas dijo: “Confirmadísima para Cantando 2020. ¡Bienvenida Cinthia!”, comentó sobre la mediática que estaba en el piso del programa.

Feliz por su nuevo trabajo Fernández comentó: “Estoy contenta por el laburo, pero no por el papelón que voy a hacer. Sólo por eso”, comentó divertida.

Inmeditamente Fernanda Iglesias pereguntó; “¿Peor que Mica Viciconte?”, a lo que la ex de Martín Baclini dijo: “Estoy ahí, cabeza a cabeza. No es que tiro abajo y canto bien, créanme que no. En esta estoy abajo de un tren” comentó divertida.

Pero antes de terminar, la joven aseguró que aunque no cante muy bien, show no faltará en sus presentaciones: “Voy a bailar, pongo luces, pantallas, me pongo en culo”, garantizó la bailarina que participará junto a Facundo Magraña.