Romina Manguel fue insultada en Twitter

En plena cuarentena y cuando las recomendaciones básicas son usar tapaboca, mantener la distancia con otras personas, usar alcohol en gel y en lo posible quedarse en la casa para evitar contagios, grupos organizados están en contra de la cuarentena e invitan a quemar barbijos como método de protesta.

Muchos famosos se manifestaron en contra de esta tendencia como Ángel De Brito, Lali Espósito, Yanina Latorre, Marcelo Tinelli y hasta Romina Manguel.

La periodista no sólo se quedó en manifestar su descontento, sino que fue más allá y comparó las manifestaciones anticuarentena con un caso reciente de un político.

Che chicas está de moda el temita de las rodilleras? Como saben sinvergüenzas eh? https://t.co/1ak6FJB3bO — #ONCE #R MANGUEL (@rominamanguel) September 8, 2020

Luego del comentario de Manguel, una usuaria de Twitter realizó una tremenda acusación contra la periodista: “Hasta dormís con las rodilleras puestas», escribió en la red del pajarito.

La opinión de la rubia se vinculó con el caso de Lázaro Baez quien no pudo ingresar a un country a cumplir con su prisión domiciliaria luego de que los vecinos lo impidieran. La pareja del preso Claudia Insaurralde se refirió al tema y aseguró que los vecinos continúan haciendo vigilancia delante de su casa. En este contexto Romina se expresó al respecto en Twitter.

«Pedir justicia impidiendo el cumplimiento de una orden judicial. Es como reclamar un mejor manejo de la gestión de una pandemia saliendo a contagiar» dijo la rubia e inmediatamente recibió miles de comentarios en su contra: «Sin dudas, hasta dormís con las rodilleras puestas. ¡¡¡Qué asco de mujer sos!!!».

Baez. El señor que me hizo un juicio. Y que se cansó de mandarme mensajes harto de las denuncias que hacíamos en PPT o Vorterix. Ese. — #ONCE #R MANGUEL (@rominamanguel) September 8, 2020

Lejos de enfrentar a los usuarios de Twitter que la acusaban, la ex “Animales Sueltos” escribió en la misma red: «¿Che chicas está de moda el temita de las rodilleras? ¿Cómo saben sinvergüenzas eh?», comentó irónica.

Luego agregó: «Baez tiene que estar preso. Con una condena que no deje dudas. Esa condena demora porque los juicios empezaron tarde porque… ahí ya no sé», comenzó aclarando Manguel.

A continuación, Romina Manguel agregó: «O sí pero me voy a comer un juicio yo y ese sí va a ser rápido. Pero la condena que se cumple es la judicial y no la mediática». Finalmente, y por si quedaba alguna duda, la periodista sentenció: «Baez. El señor que me hizo un juicio. Y que se cansó de mandarme mensajes harto de las denuncias que hacíamos en PPT (Periodismo Para Todos, el ciclo de Jorge Lanata) o Vorterix. Ese».