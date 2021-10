¡Reunión cumbre! La Mona Jiménez recibió a L-Gante en Córdoba

Con el proyecto de grabar un tema juntos, la Mona Jiménez y L-Gante compartieron un asado y compartieron el momento en sus redes sociales.

Con respecto al tema que piensan grabar juntos, los mediáticos no precisaron cuándo lo harán y entrevistados por el canal ElDoce de Córdoba, los artistas contaron cómo vivieron el encuentro. “Me contó un montón de historias de él, lo que vivió lo que le sucedió en su carrera y yo lo valoro mucho”, dijo L-Gante.

Por su parte, La Mona Jiménez expresó: “Yo era como él cuando tenia la edad que tiene él. Sencillo, humilde, es un pibe como era yo, por eso me encanta cómo es él”.

“Tiene el alma sana, es sano, el corazón sano, no está agrandado es un chabón bien, por eso estoy feliz y contento de conocerlo”, dijo La Mona.

“Siempre me marginaron, siempre me hicieron razias en los bailes, no me querían, a mi esta cuadra me odiaba, he luchado mucho por ser quien soy”, recordó la Mona sobre sus inicios.

“Barrio puro de parte de los dos y queremos que se mantenga”, exclamó L-Gante sobre la vida de ambos y la Mona cerró diciendo: “A mí me gusta la humildad, me gusta que sea como es. Así fui yo cuando era pibe. Por eso me siento feliz y contento de conocerlo”.