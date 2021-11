Inesperado: Luciano Castro fue criticado en las redes sociales

Luego de la aparición del video musical de Flor Vigna con el que la actriz lanzó oficialmente su carrera como cantante, surgieron algunas acusaciones relacionadas con la rubia y su novio Luciano Castro.

Para comenzar en “LAM” (El Trece) dijeron que la canción “Uy!” suena muy similar a “La Cobra” de Jimena Barón y que la jurado de “ShowMatch: La Academia”, estaba esperando escucharlo para opinar sobre la música.

También Luciano Castro, quien se sumó al video clip de su flamante novia recibió algunas críticas y hasta piropos en Twitter por las imágenes en las que fue protagonista luciendo plumas, metido en una bañera y hasta jugando con muñecas Barbies.

En la red del pajarito surgieron algunos comentarios como: "Alguien me explica? No estaría entendiendo el video de Flor Vigna”, “La pierna depilada de Luciano Castro”, “Ver a Luciano Castro y compararlo con mi novio que no para de roncar”, fueron algunos de los elogios y críticas que recibió el actor.

