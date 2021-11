Nicki Nicole apuntó contra Diego Maradona

Por estos días la cantante rosarina de reconocimiento internacional Nicki Nicole quedó en medio de un escándalo por sus declaraciones en contra de Diego Armando Maradona.

Consultada en España sobre la figura del fallecido futbolista, la joven no dudó en decir: “No soy su fan. Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”, expresó la joven sin filtro en una entrevista que brindó a El País de España.

Como era de esperarse, la declaración de la cantante sobre el ícono argentino del fútbol no pasó inadvertida y recibió algunos comentarios en contra, a favor y críticas.

Por esta razón la rosarina se convirtió en tendencia en Twitter y contó con el apoyo de algunos colegas, como el caso de Duki que luego de sus dichos debió cerrar su cuenta de Twitter.

“Te quiero y te admiro Nicki, hay que tener valor para dar tu opinión y sostener tu forma de pensar sabiendo el peso de la consecuencia”, escribió el rapero al comenzar su mensaje mediante el que le brindó todo su apoyo a su colega. “Y todos esos dolidos defensores, rebajándose a insultar y bastardear a una persona que dio su opinión, me dan pena”, expresó el cantante.

Por su parte Gianinna Maradona solo le dio likes a los mensajes de los usuarios que criticaron las declaraciones de la cantante.