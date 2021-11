Zaira Nara habló de Wanda pero no quiso involucrarse demasiado

Luego de la entrevista de Wanda Nara, Mauro Icardi y Susana Giménez, en “Intrusos” (América) fueron a preguntarle a Zaira Nara su opinión en la inauguración del negocio de ropa deportiva de la modelo.

Al comienzo de la charla con el movilero del ciclo, la hermana de Wanda comentó: “Estoy muy feliz por este lanzamiento de mi colección de ropa deportiva”, expresó feliz por la apertura de su negocio.

Luego, la morocha se refirió a la reconciliación de su hermana con el jugador del PSG: “Yo me hago más problema que el resto, para que no pero me re afectan esas cuestiones familiares y personales. Ahora estoy mucho más tranquila porque veo que todos están bien, siento que ya se acomodaron las cosas, que ya pasó”, expresó.

Acerca de la entrevista de la pareja con Susana Giménez, la mediática dijo: “La nota de Wanda me pareció muy prudente, la verdad que estuvo muy sincera mi hermana, estuvo muy bien. Una charla entre dos amiga dejando el rencor de lado, si bien pasó poco tiempo pero estuvo muy bien”.

“Es muy difícil ponerse en un lugar así, en esa situación no sabría qué decirte…Ahora con el diario de lunes y viendo cómo actuó mi hermana te digo que la verdad estuvo bien”.

Sobre el papel que tuvo Jakob von Plessen en el encuentro de Icari con la China Suárez, Zaira expresó: “Estamos bárbaro con mi marido y no quiero involucrarme en el tema porque si bien es una cuestión familiar, no soy protagonista y no quiero hacerme cargo”, cerró Zaira intentando despegarse de la situación y sin negar ni afirmar nada.