Muy cerca de Betular, Gastón Dalmau habría dejado a su novio español

Luego de ser coronado como el ganador de la segunda edición de “MasterChef Celebrity 2”, Gastón Dalmau descubrió su pasión por la cocina.

Es tal la fascinación que tiene el joven actor por lo que descubrió, que dejó España para quedarse en Argentina y, con el dinero del premio, ya está trabajando en un emprendimiento de pastelería.

Como no podía ser de otra manera, el socio que tendría Gastón es Damián Betular con quien inició una gran amistad durante el rodaje del ciclo.

Aparentemente alejado de su novio español José Navarro, los rumores indican que la buena onda entre Dalmau y Betular es cada vez más evidente con varios proyectos comerciales.

Actualmente el rubio está a cargo de las redes del programa conducido por Santiago del Moro y el contacto con los jurados y los participantes es diario.

“Cuando pasó lo de MasterChef yo venía a saludar a mi familia un mes, a visitarlos y cuando me llamaron dije 'por qué no' y a través de eso se desencadenaron un montón de cosas y oportunidades, entonces voy a aprovechar", dijo Dalmau sobre su intención de quedarse en Argentina.

Luego agregó: "Lo que más me dejó la experiencia en MasterChef es el grupo laboral. Acá volví a reconectarme con un montón de cosas y eso fue lo que me hizo decir que tengo ganas de estar acá. Seguro esté yendo y viniendo, pero el grupo humano es lo que me estaba faltando", cerró.