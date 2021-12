Pablo Lescano es insultado por sus fanáticos en las redes

Esta semana se conoció el escándalo entre Pablo Lescano y su hermana Romina, corista de Damas Gratis.

A través de sus redes sociales, la mujer acusó a su hermano de maltrato y dejó la formación popular de cumbia.

Con encendidos posteos, la artista contó su situación a los fanáticos quienes decidieron tomar partido por la rubia en esta complicada situación familiar.

Muchos seguidores de Damas Gratis y otros famosos comenzaron a especular sobre el motivo de la pelea, pero lo que más llamó la atención fueron los insultos que recibió Pablo Lescano a través de sus redes sociales.

"Pablo te pudo la fama, no le podés hacer esto a tu familia. Se me cayó un ídolo", “Basura”, "La dejaste tirada a Romi, alto salamín sos", "¿Te cansaste de basurearla no?", "La familia es sagrada", “Te fuiste al carajo”, fueron algunos de los comentarios que el cantante no se aguantó y por lo que decidió limitar los mensajes de sus seguidores.