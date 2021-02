Chiche Gelblung y la dictadura: ´Almorzaba con una 9 mm bajo la mesa´

Este miércoles en “Fantino a la Tarde” (América), Chiche Gelblung estuvo de invitado y se refirió a lo que vivió durante la dictadura militar en Argentina desde 1976 a 1983.

El periodista relató algunas de las terribles experiencias que vivió en ese período y, para sorpresa de muchos, mencionó que solía almorzar con un arma bajo la mesa y la oportunidad que perdió de salvar la vida de un amigo.

“¿Te mataron muchos compañeros?”, comenzó preguntando Fantino: “Sí, a uno de ellos tuve la oportunidad de poder salvarlo y no quiso; y a muchos otros los ayudé a que se fueran”, recordó Chiche y mencionó que su amigo oficiaba de “conexión entre el ERP y Montoneros”.

“¿Qué te pasaba cuando te llamaban para amenazarte? ¿Te autocensurabas?”, preguntó Fernanda Carbonel a lo que el invitado respondió: “Yo no tenía hijos, así que no me producía nada. Yo iba a almorzar con la 9 milímetros debajo de la mesa. Era normal. Yo decía ‘Bueno, si me van a cagar, me salvo o por lo menos cae uno conmigo’. Era totalmente normal”, relató Chiche, que aseguró que “sabía disparar” porque “practicaba en un polígono”