El jugado conjunto de lencería negra de Nazarena Vélez

Nazarena Vélez encontró, durante la cuarentena, en las redes sociales el lugar ideal para mantenerse vigente, estar en contacto con sus seguidores y sobre todo divertirse.

Este miércoles la madre de Barbie Vélez impactó en su cuenta de Instagram al lucir un conjunto de lencería que recibió de regalo y, luego de dudar mostrarlo en su plataforma, accedió obteniendo cientos de “me gusta”.

Como siempre, la actriz remarcó la necesidad del amor propio y la importancia de de disfrutar del cuerpo más allá de los cánones estéticos que impone la sociedad.

"No sé si me animo a ponerme uno. Son muy jugados. Bueno, uno me voy a poner”, comenzó diciendo la actriz mientras abría la caja del regalo.

Luego luciendo un conjunto de encaje y seda negro, Nazarena se mostró sensual y comentó: "Este está bueno, la lycra, porque te agarra toda la carnaza”, finalizó.