Luciano Castro le pidió disculpas a Jey Mammon por su mala onda en su programa

Esta semana Luciano Castro junto a Gonzalo Heredia visitaron el programa de Jey Mammon con la idea de promocionar la obra “Desnudos” que, luego de las nuevas medidas del Gobierno Nacional fue postergada para mayo.

Con respuesta cortas y cierta “mala onda” por parte de Castro hacia el conductor de “Los Mammones” (América), las redes sociales estallaron de la bronca y el marido de Sabrina Rojas fue tendencia en Twitter.

Algunos días después, y reconociendo su mala participación en televisión, Castro se comunicó con Jey a su programa de radio “Mañana la seguimos” (La Metro) en donde pidió disculpas por lo ocurrido.

“Gracias por darme este nuevo espacio. (…) Me mandan un título que dice ‘Luciano Castro es trendig topic por su mala onda con Jey Mammon”, comenzó diciendo el actor y luego agregó: “Yo me doy cuenta de que es algo que se instala y a mí no me copa ¿viste? No me gustó, sobre todo por la relación que tenemos nosotros. Jamás iría a tu programa a hacerme el canchero ni a descansarte y mucho menos cuando me estás dando el espacio para promocionar un espectáculo mío”, comentó Castro.

La tensión y la mala onda que hay entre Jey Mammon y Gonzalo Heredia y Luciano Castro #LosMammones — Josefina (@JosefinaBoland) April 14, 2021

“Si vos no precisás las disculpas, bastaba con esta charla pero a mí me pareció que está bueno que si la gente tiene la posibilidad de decir ‘Castro es un boludo’, yo tenga también la posibilidad de decir ‘Sí, quizá lo fui’. Y me parece mucho más digno tener la capacidad de llamar y pedir disculpas”, concluyó el actor a lo que Mammon respondió: “Para mío esto es una lección, porque pedir disculpas en este medio no existe”, comentó el intérprete de Estelita dando por terminado el tema.

Que difícil se le está haciendo a jey mammon remar la entrevista con luciano castro uD83EuDD26???

Menos mal que esta @gonzaloherediao que se la rema jejeje. — Sofia Ruibal (@sofiaruibal) April 14, 2021