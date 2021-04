Natalie Weber posó sensual en las redes y se refirió a los haters

Linda y vigente, Natalie Weber salió en sus redes sociales a defenderse luego de las críticas de algunos usuarios de las redes sociales que no pierden oportunidad para insultarla cada vez que pueden.

La morocha, esposa de Mauro Zárate, usó sus historias de Instagram para contestar la catarata de insultos recibidos en donde lo primero que hizo fue aclarar que es “apolítica”.

“En respuesta a todos los que agreden diciéndome cheta, hueca, rica, estúpida y macrista, especialmente este último es el que más risa me da. Les cuento que soy apolítica y tengo en claro que, lamentablemente, no todos tenemos las mismas posibilidades. Pero no hablo desde mi situación, yo opino sobre lo que veo”, escribió Weber luego de opinar sobre la suspensión de clases presenciales en el AMBA por el avance del coronavirus.

Dejando de lado esta situación, la modelo contestó preguntas de sus fanáticos y, acerca de su relación con el futbolista de Boca, la joven madre reconoció que tiene a su lado a un apuesto caballero y compartió una foto de ambos, en traje de baño al sol mostrando su piel, sus curvas y sus músculos.