Alejandro Fantino retó a Luis Ventura por confirmar la muerte de Cacho Fontana

Este lunes en la tarde corrió la falsa información de la muerte del reconocido Cacho Fontana a causa del Covid 19. El locutor de radio está internado por neumonía y Luis Ventura fue quien dio la errónea información.

La viralización de la información surgió en el programa de Alejandro Fantino en América y al saber que se trataba de una fake news, Fantino se refirió a la situación y reprendió al presidente de APTRA en vivo.

Luego de un corte, Fantino dijo: "La muerte a partir de ahora, prefiero no darla o hacerlo quinto. Qué gano con comunicar una muerte primero. Nos comimos una noticia que no era. Gracias a Dios. Creo que el ego de todos nosotros, el ego periodístico de estar al aire... Me conmueve que Cachito viva", dijo el presentador mirando a cámara.

"Los piolas del grabado con esto se hacen un pic nic. Pero tienen razón y tienen con qué porque fue una pifia grande como sistema periodístico. Nos pasó a todos, y todos los teníamos mal chequeada o mal laburada…Lo más importante es que un tipo al cual yo admiro vive, lo otro pasa a segundo plano”.

"Valoro que tantos medios levantaran la información simplemente porque la dimos acá. Toman la noticia y cometen el mismo error", tiró en un momento Ventura. A lo que Fantino rápidamente le comentó que la información ya venía dando vueltas. "Tenés que bajarte del ego de que lo tomaron de ahí. No es que te estaban viendo todos. Simplemente es una información que teníamos todos".

Luego Luis Ventura sumó: "Valoro tu manto de protección que extendiste por una información que di yo", y Fantino respondió: "No sos responsable de nada. Tenemos que aprender todos".

Luego el ex Intrusos dijo: "La fuente era irrefutable…Tengo el chat de quien me lo envía a las cinco de la tarde y no lo puse en tela de juicio. Me hago responsable y celebro esta noticia de revertirla y corregirla".

Luego Cacho Fontana se comunicó con el programa y habló con Alejandro Fantino: "Esto para mí no es un desencuentro. A mí me da no sé salir a desmentir una cosa tan absurda, tan burda. Yo con vos lo hago con todo el cariño y admiración que te tengo hace tantos años".