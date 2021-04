En lencería negra, Mica Viciconte posó de espaldas para sus seguidores

Este martes empezó con ‘tuti’ para Mica Viciconte. En dos postales demostró porque es considerada unas de las famosas con la figura más sensual y bella de Argentina. La modelo rubia se fotografió de espalda ambas veces en lencería mínima y erótica de color negra, regalándoles a sus seguidores perspectivas de sus curvas.

En la primera foto de la publicación, la blonda posó mirando provocativamente a la cámara, mientras esta la retrataba toda hermosa. Con su pierna izquierda apoyada en lo que parece ser un sillón o una cama. Para la segunda imagen levantó ambos brazos y miró de refilón a la lente buscando la complicidad de sus fanáticos cibernautas. ‘Buen martes’, escribió en el epígrafe de la publicación

Mica cuenta con 2.7 millones de seguidores en Instagram y por eso la publicación no se tardó mucho en convertirse en un éxito. En pocas horas, cosechó 84,446 ‘Me Gustas’ y miles de seguidores comentaron las fotos. “Cada día más linda, me encantó”, “Amé ese look íntimo, sos todo lo que está bien Mica”, “Qué suerte tiene Poroto de tenerte, sos una gran mujer”, “Sos muy fina y respetuosa, vas a llegar lejos en lo que te propongas”, fueron algunos de los mensajes que aparecieron en las redes sociales por parte de sus seguidores.