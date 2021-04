Casi una tragedia: Valeria Archimó se accidentó en una autopista

Este martes, se conoció la información del terrible accidente que sufrió Valeria Archimó en la Autopista Panamerica.

La mediática estaba en camino a las grabaciones de “Corte y Confección” (El Trece) y quedó en medio de una picada de autos y su vehículo fue embestido por un tercer auto que participaba en la carrera ilegal.

En medio de un ataque de nervios y al darse cuenta de que no le pasó nada, Archimó usó sus redes sociales y compartió el momento como también el estado de su vehículo luego de la colisión.

Entrevistada por Juan Etchegoyen para Mitre Live, la actriz dijo: "Ahora estoy bien y tranquila, pero en el momento que sucedió el choque, nunca en mi vida sentí lo que me pasó en ese momento. Estaba en un shock de nervios del susto que me pegué, de la situación. Estoy medio en pausa", comenzó diciendo la bailarina.

"Ya dejé el auto, hecho pelota, en el taller. Iba en Panamericana, a la grabación (de Corte y Confección). Veo a mi derecha, yo iba en el medio, tranquila, dos autos que pasaron a las chapas corriendo una picada", recordó la entrevistada, luego sumó: "Primero apareció un auto gris, y después vino uno negro de atrás que se quiso meter, no pudo pasar. Vi perfecta la escena, le dio a un auto rojo todo por el costado, me dio la sensación de que le pasó la rueda por encima al auto rojo y siguieron de largo".

"En ese momento, el auto rojo giró en trompo hacia adentro y se vino hacia mí, me chocó de frente. Ahí con el impacto me di contra el guardarrail y no sé ahí qué pasó. Fue un momento como... Vi la escena, el auto que se me venía y no podés hacer nada, no pude hacer ninguna maniobra. Son como segundos que en ese momento los vivís como eternos", finalizó Valeria conmocionada.