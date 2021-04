Rocío Oliva negó haber tenido una relación con Horacio Cabak

Esta semana Horacio Cabak quedó en medio de la polémica luego de que su mujer, Verónica Soldato, lo acusara de haberla engañado en reiteradas veces.

Desde ese momento los medios comenzaron a especular con las posibles amantes y si bien, en un primer momento se habló de su vestuarista, ayer en “Hay Que Ver” (El Nueve), Denise Dumas mencionó el nombre de Rocío Oliva como otra de las mujeres relacionadas al conductor.

Como era de esperar, Oliva se indignó con la información que comenzó a circular en las redes y dedicó un mensaje en la red para luego comunicarse con el programa “Polémica en el Bar” (América) para dar su versión en este escándalo.

Antes, Cabak también se desligó de las acusaciones de relación con la ex de Diego Maradona al decir: "Yo no tengo nada que ver con Rocío Oliva".

Desde su casa, la rubia expresó: “No estoy tan bien porque la verdad que para mí esto es muy feo y muy malo. No tengo absolutamente nada que ver con esta cuestión. Me parece que es algo que está tirando cosas malas para todo el mundo. Ustedes son mis compañeros, trabajamos mucho tiempo juntos y me conocen, y siempre he sido respetuosa, pero este caso me supera y no entiendo por qué estoy metida en este problema todavía”, reclamó la panelista.

Luego Oliva le exigió a Cabak: “Necesito y que lo aclare Horacio porque no me conforma lo que dicen, están tirando para todos lados: ayer Belén, hoy Rocío... Me parece que tiene que poner lo que tiene que poner y decirle a la mujer con quien la engañó así deja de ensuciar a las demás mujeres porque si no todos los días va a ser una mujer distinta y yo no tengo por qué comerme este garrón, Mariano”, dijo la rubia.

También en sus historias de Instagram Rocío aclaró que nada tiene que ver con Horacio Cabak y arrobó a varios periodistas que comenzaron a hablar de ella.