Polémica: La inesperada confesión de Sofía Clérici

Vigente y sensual en las redes sociales, Sofía Clérici no pasa por la vida sin llamar la atención, sobre todo por sus curvas y su estilo desinhibido en las plataformas sociales.

Mucha piel, ropa interior, cuero y sensualidad marcan los posteos de la modelo y empresaria que comparte sus diseños de lencería fina en las redes.

Ahora y un poco en contra de toda la imagen que nos muestra Clérici, se conoció una polémica opinión de la mujer con respecto a las madres solteras.

Si bien la misma Sofía reconoció que no sabe aún si quiere ser madre, remarcó que jamás tomaría esa decisión sin tener una pareja estable.

"No me gustaría ser mamá, todavía no. No lo tengo tan presente, quizás me preguntás en unos años y te digo que sí pero por ahora no. El tema es que encontrar a la persona indicada es tan difícil, no estoy muy a favor de congelar óvulos y ese tipo de cosas. Soy medio chapada a la antigua y me gusta que un hijo crezca con una pareja, no importa de qué sexo sean", dijo la influencer en “Vino para vos”.

Luego agregó: "No soy egoísta, no tendría un hijo sola. Te juro que me parece egoísta, le privás a la criatura de tener dos imágenes en vez de una sola. Yo pienso así, es un mambo que lo tengo que ir analizándolo".

Sobre su situación actual comentó: "Por el momento, estoy perfecta con mi gato. Tal vez congelo (óvulos) y tengo un novio que me apoye, pero lo criamos de a dos. Es importante que un niño tenga dos imágenes, se vuelve más una familia. Lo volvería loco si estuviera sola. Se pondría muy intensa la relación, yo con mi gato ya soy insoportable imaginate", finalizó la exuberante mujer.