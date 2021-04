¡Mucha piel! Silvina Escudero impactó con un vestido con transparencias

Nuevamente Silvina Escudero llamó la atención en sus redes sociales por dos motivos que los fanáticos no pudieron dejar pasar.

Dueña de una figura escultural, la morocha posó con un mini vestido negro lleno de transparencias para la noche del jueves en el programa “Los Mammones” que tuvo como invitado especial a Nico Vázquez.

Desde su vestidor, Silvina posó y mostró el look que ganó cientos de corazones y llamitas de fuego como los followers tienen acostumbrada a la mediática.

También un llamativo canje sorprendió a los fanáticos cuando la hermana de Vanina Escudero exhibió su vestidor perfectamente ordenado gracias a unas personas que se encargan de dejar cada cosa en su lugar en cualquier espacio de la casa.

Fascinada con el servicio la bailarina exclamó: “Estoy con las chica de ´ordeno x vos´ y no entienden el placer de lo que están haciendo en mi vestidor… luego siguen con la cocina… y no lo puedo creer, no dejen de llamarlas”, exclamó Escudero.