Tras dos meses de internación, Victor Hugo Morales volvió a su hogar

El pasado 20 de marzo se conoció la noticia de que Víctor Hugo Morales se había contagiado coronavirus. Fueron dos meses duros para el locutor y conductor ya que debió estar internado. Para ayudar a su mejoría tomaron la decisión de colocarle plasma de convalecientes.

El periodista de 73 años permaneció internado durante más de un mes y medio debido a una neumonía bilateral. Para la alegría de sus cercanos, en la mañana de hoy se conoció la noticia de que le darían el alta definitiva.

En diálogo con sus oyentes en el programa de radio que sigue conduciendo desde el nosocomio aludió: "Hoy es un día muy especial, tengo una inmensa gratitud. Estoy volviendo a mi casa. Este rato que me deja la vida lo quiero aprovechar todavía más".

Hace dos semanas detalló: "El cuerpo ha pasado facturas tremendas y debo recuperarlo, y me dicen que en mi casa no será lo mismo. Lo cuento porque me parece que es bueno que sepan todos los avatares que hay detrás de esta dolorosa historia". Esto fue en cuanto a las secuelas que le produjo la enfermedad.