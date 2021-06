Darío Barassi sorprendió a su hija con un emotivo mensaje

Este viernes Emilia, la hija de Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión cumple dos años y el actor, embobado con la pequeña, le dedicó un emotivo posteo en las redes sociales junto a varias fotos de los dos años de su hija.

Desde el comienzo de semana, el sanjuanino comenzó a vivenciar la fecha con recuerdos y tiernas palabras para quien les vino a cambiar la vida.

"En dos días la Pipi cumple dos años y estoy con una sensibilidad incontrolable", manifestó Darío en su cuenta de Instagram.

Finalmente este viernes Barassi escribió: “No alcanzan las fotos. No alcanzan las palabras... Intentemos algo igual.



Les dejo parte del recorrido de vida de la mejor persona del mundo. Fotos buscadas especialmente para no tener q clavar esas gafas q odio pero que necesito para protegerte hasta q vos decídas cómo manejar tu exposición.



No puedo explicar lo q me pasa con esta criatura. Su existencia sana al mundo.





Enana nuestra con mamá nos vamos a encargar de hacer de tu vida algo especial. Te vamos a llenar de amor siempre, te vamos a dar herramientas, límites y libertad para que puedas descubrir quién queres ser en esta vida.



Nunca te van a faltar abrazos, canciones, juegos, risas, bailes y besos. Entendes Pipi q te mereces todo eso y más???



Te amamos con locura enana. Sos la reina de esta casa y de ntras vidas. Me corriste el eje, me curaste el ego, me enseñaste otro nivel de amor. Nunca nadie me miró como lo haces vos. Descubriste otro nivel de vínculo.



Tenía un poco de miedo acerca de la paternidad, xq mi referente se fue muy temprano. Pero me la haces muy fácil enana. Cdo me preguntan profesión contesto padre, xq es mi laburo preferido.



Feliz cumple Pipi mía. Que regalo nos dio la vida de poder tenerte cerca y verte crecer.



Gorda, gracias x esta flia, gracias x este equipo. Juntos siempre amor mio @luligomezcenturion



Si leíste este posteo y te dio un pico de glucemia, mandate una entraña con fritas y compensá tanto dulzor. Te amamos Emilia fuerte, fuerte”, finalizó el conductor de “Cien Argentinos dicen” (El Trece).