Relajado y lejos de Boca, Carlos Tévez disfruta de Miami

El mes de junio fue decisivo en la vida de Carlos Tévez quien tomó la decisión de dejar el club de sus amores, Boca Juniors y recuperarse sobre todo luego de la muerte de su padre que lo afectó emocionalmente.

“No tengo más nada para dar. Doy un paso al costado porque no estoy mentalmente para seguir, no sé qué voy a hacer de mi vida, ahora quiero descansar y estar con mi familia”, explicó en una conferencia de prensa.

Con ganas de recuperar el tiempo perdido con su familia y amigos, El Apache viajó a Miami para disfrutar de unos días de sol y playa juntos a su mujer Vanesa (36), sus tres hijos, Florencia (16), Katia (13) y Lito Jr (7) y a otros integrantes del su grupo de amigos.

El deportista fue visto en South Beach en donde disfrutó del mar y la playa según fotos publicadas por el sitio de espectáculos “Guacamouly.com”.

Pero no todo fue placer en Estados Unidos para el querido ex jugador de Boca, sino que el sitio de noticias “Explica.co”, develó que el “Inter de Miami”, club de la MLS del que David Beckham es dueño y presidente, estaría muy interesado en contratar a Carlitos. También se supo que dicha entidad no sería la única detrás de los pasos del argentino, sino que también se encontrarían “Atlanta United” y “Minnesota United”.